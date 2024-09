Flamengo x Peñarol: onde assistir, horário, escalações e palpites

Nesta quinta-feira (26), às 19h, a equipe do Flamengo vai até o Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, para tentar uma classificação histórica contra o Peñarol. Contudo, onde assistir Flamengo x Peñarol?

Leia também: São Paulo x Botafogo: onde assistir, horário, escalações e palpites

O confronto em questão é válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, e será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney + (streaming).

No jogo de ida das quartas de final, o rubro-negro perdeu para o Peñarol dentro do Maracanã, por 1 a 0, com gol de Javier Cabrera, no início do jogo, logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Agora, precisa fazer dois gols ou mais fora de casa, para conseguir uma classificação direta. Em caso de vitória do Flamengo por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Prováveis escalações

Flamengo (Tite): Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz (Erick Pulgar), De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

Peñarol (Diego Aguirre): Washington Aguerre; Pedro Milans, Léo Coelho, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Oliveira; Javier Cabrera, Damián García, Eduardo Darías, Jaime Báez; Maximiliano Silvera, Leonardo Fernández.

Palpites

Robson Sabadini: Flamengo 1 x 1 Peñarol

Flamengo 1 x 1 Peñarol Jonathan Gonçalves: Flamengo 1 x 1 Peñarol

Flamengo x Peñarol

Quartas de final da Copa Libertadores (jogo de volta)

Data: 26 de setembro (quinta-feira)

Hora: 19h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Onde assistir Flamengo x Peñarol: ESPN (TV por assinatura) e Disney + (streaming)