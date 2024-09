São Paulo x Botafogo: onde assistir, horário, escalações e palpites

Nesta quarta-feira (25), às 21h30, São Paulo e Botafogo se enfrentam em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Porém, onde assistir São Paulo x Botafogo?

O confronto entre as duas equipes será realizado no MorumBIS, e contará com transmissão da TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

O jogo de ida das quartas de final foi realizado no Estádio Nilton Santos (Engenhão), com um Botafogo atacando o São Paulo a todo momento. Contudo, o alvinegro não conseguiu furar a defesa do time paulista. O jogo terminou em 0 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo (Luis Zubeldía): Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes (Luciano); Calleri.

Botafogo (Artur Jorge): John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Palpites

Jonathan Gonçalves: Botafogo 2 x 1 São Paulo

Botafogo 2 x 1 São Paulo Robson Sabadini: Botafogo 2 x 0 São Paulo

São Paulo x Botafogo

Data: 25 de setembro (quarta-feira)

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Local: MorumBIS, São Paulo

Onde assistir São Paulo x Botafogo: TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosky (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

Quarto Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)