Onde assistir Fluminense e Atlético-MG pela Libertadores? Confira

Nesta quarta-feira (18), Fluminense e Atlético-MG se enfrentam em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O confronto entre os dois gigantes brasileiros está marcado para às 19h, desta quarta-feira (18), no Maracanã, casa do atual campeão da América. Mas, onde assistir Fluminense e Atlético-MG?

A partida entre Fluminense e Atlético-MG não terá transmissão aberta. O jogo será transmitido apenas pelas plataformas de streaming Paramount+ e Amazon Prime Vídeo.

O Fluminense vem de derrota por 2 a 1 para o Juventude no Campeonato Brasileiro, em jogo realizado no Estádio Jaconi. O Atlético-MG também vem de derrota na competição, uma vez que foi goleado pelo Bahia, por 3 a 0, na Arena Fonte Nova.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Facundo Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Kauã Elias e Kevin Serna.

Atlético-MG: Everson; Lyanco (Mariano), Battaglia (Bruno Fuchs), Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Battaglia), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard; Paulinho e Hulk.

Quartas de final da Copa Libertadores (jogo de ida)

