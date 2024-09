Espírito Santo na Semifinal: São Pedro vence polonesas no Mundial

Na última partida da 1ª fase do Mundial de Clubes Feminino de Beach Soccer, a equipe do São Pedro venceu mais uma vez. Um placar mais “modesto”, é verdade. Porém, o resultado de 4 a 2 sobre o Red Devils Ladies, da Polônia, mostrou o “poder de fogo” das brasileiras, que terminam a fase de grupos na liderança isolada da Chave B e com 100% de aproveitamento.

A goleada, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (20), na Praia de Alghero, em Sardenha, na Itália, foi construída com gols de Jasna, Déia e dois da pivô Istéfani. A jogadora chegou aos quatro tentos na competição, se tornando a terceira artilheira do São Pedro, atrás da também pivô Sil (9) e da ala Taii (7).

A 1ª fase marcou uma campanha irrepreensível das capixabas, que venceram as quatro partidas que disputaram, marcando 30 gols e sofrendo apenas seis. O São Pedro acumulou um saldo positivo de 24 gols, além de ter atingido a incrível média de mais de sete gols por partida (7,5).

Semifinais definidas

Os duelos que irão definir os dois times finalistas irão acontecer na manhã deste sábado (21). O São Pedro encara o Cagliari (ITA), às 9h (horário de Brasília). Na sequência, às 10h15, se enfrentam as equipes do Highcontrol, da Espanha, e o Red Devils Ladies, da Polônia.

Os vencedores das semifinais se encaram na grande final, marcada para a manhã deste domingo (22), com horário ainda a definir. Atual vice-campeã, a equipe do São Pedro busca o primeiro título mundial de sua história.

Classificação da 1ª fase

Grupo B

1º São Pedro – 12pts

2º Red Devils Ladies (POL) – 7pts

3º Cali (EUA) – 6pts

4º San Marcelino (SLV) – 3pts

5º Marseille (FRA) – 0pt

Campanha do São Pedro

Primeira Fase

1ª Rodada – São Pedro 9 x 1 San Marcelino

2ª Rodada – São Pedro 6 x 2 Cali

3ª Rodada – São Pedro 11 x 1 Marseille

4º Rodada – São Pedro 4 x 2 Red Devils Ladies