Governo do ES prevê concurso público para diversos órgãos em 2025

A proposta orçamentária encaminhada pelo Governo do Estado do Espírito para análise da Assembleia Legislativa (Ales), traz uma série de medidas que visam melhorar o funcionalismo público.

Entres as ações previstas estão a reestruturação de cargos e carreiras, revisão de remuneração e uma rubrica para a realização de concurso em diversos órgãos públicos.

De acordo com a peça que o Poder Legislativo teve acesso, o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública também planejam a seleção de servidores públicos. Assim como os seguintes órgãos do Poder Executivo:

• Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP)

• Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh)

• Bombeiro Militar

• Departamento de Edificações e de Rodovias (DER)

• Detran-ES

• Faculdade de Música (Fames)

• Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapes)

• Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases)

• Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf)

• Instituto de Pesos e Medidas (Ipem)

• Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema)

• IPAJM

• Junta Comercial

• Polícia Científica

• Polícia Civil

• Polícia Militar

• Polícia Penal

• Procon

• Procuradoria-Geral do Estado (PGE)

• Secretaria da Fazenda (Sefaz)

• Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger)

• Sedu

• Sesa

• Setu

Orçamento

A proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo para análise da Assembleia Legislativa (Ales) estima, para 2025, o orçamento do Estado (fiscal e da seguridade social) em R$ 29.518.094.648. De acordo com o Projeto de Lei (PL) 536/2024, o valor é 18,40% maior do que os R$ 24.930.292.998 previstos para este ano.