Guaçuí: Justiça identifica membro da equipe de Luciano por divulgar fake news contra Vagner

Após a coligação “Guaçuí Melhor no Futuro”, composta pelos partidos PP, Republicanos, PSD e Agir, a qual o candidato a prefeito é Vagner Rodrigues (PP), mover uma ação para identificar a disseminação de fake news com o intuito de descredibilizar Vagner e seu candidato a vice Dr. Paulo Cesar (Agir), uma ação judicial mostrou que os ataques digitais contra a chapa são oriundos da campanha de Luciano Machado (PSB), adversário político.

Ao analisar a representação, a Justiça Eleitoral determinou que a Meta, detentora do Facebook, removesse as publicações ofensivas e solicitou à empresa de internet Acesse Comunicação LTDA a identificação do IP usado para os disparos das notícias falsas.

Durante a investigação, foi descoberto que o IP usado para disparar a desinformação pertence a Guilherme Lemos Curty, que consta como prestador de serviço na campanha de Luciano Machado e seu vice Wanderley Moraes (União).

Segundo a ação, o conteúdo gerado por inteligência artificial, vinculado no perfil @anonymuosguacui, continha informações falsas e tinha o propósito de denegrir a imagem de Dr. Paulo Cesar. Daniel Barrioni de Oliveira, juiz eleitoral, destacou a gravidade da situação, afirmando que os ataques poderiam causar danos irreparáveis à reputação do candidato e ao processo eleitoral.

A decisão do juiz também implica no risco de desequilíbrio na disputa, comprometendo a lisura do processo eleitoral no município. A investigação avança e pode levar a um aprofundamento do caso pelo Ministério Público Estadual, que poderá solicitar a intervenção da Polícia Federal.

Ao portal AQUINOTICIAS.COM, o candidato Luciano Machado informou que, ao saber que um de seus assessores teria publicado em sua rede particular uma suposta notícia falsa, determinou que o mesmo retirasse a publicação. Porém, Luciano disse que o conteúdo publicado já estava circulando nas redes sociais da comunidade local. “Ele é mais um daqueles que acha uma coisa engraçada e vai tocando para frente”, disse Luciano.