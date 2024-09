Homem é preso com 1 mil pinos de cocaína em Presidente Kennedy

No último sábado (7), um homem foi preso com 1.000 pinos de cocaína e um tablete de 250 gramas de maconha em Presidente Kennedy, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, militares foram acionados para atender uma ocorrência no município. Ao chegarem no local, encontraram o homem portando uma mochila. Após suspeita, a equipe abriu a mochila e encontrou um tablete de 250 gramas de maconha, um pino de cocaína, 1.000 pinos de comercialização de cocaína (sem a substância) e R$200,00 em espécie.

O acusado foi preso em flagrante por violência doméstica e tráfico de drogas, e conduzido à Delegacia Regional de Presidente Kennedy e apresentado, juntamente com os materiais apreendidos, para as devidas providências legais.