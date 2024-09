Homem morre após invadir residência só de cueca em Itapemirim

Um homem morreu após invadir uma casa só de cueca e se ferir na noite do último domingo (29), em Itaoca Praia, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, os propietários da casa contaram aos militares que estavam na sala assistindo televisão, e ouviram um barulho. Neste momento, ouviram a porta dos fundos da casa e gritos de socorro. Nisso, uma pessoa forçou a janela lateral da casa e caiu sem vida no colchão, sem camisa e de cueca.

Imediatamente, os moradores acionaram o 190 e obseravaram que havia muito sangue na área dos fundos e no colchão. Além disso, os policiais foram informados que em uma casa na Rua do Sol, tinha telhas quebradas que, segundo informações de populares, havia sido causado pela vítima.

O que disse a Polícia Civil?

No local, os peritos informaram à PM que não havia perfurações na vítima causadas por disparos de arma de fogo, apenas cortes na perna e um corte profundo no abdômen.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, disse em nota.