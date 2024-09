Eleições: 3º Batalhão reforça policiamento no Caparaó

O 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo empenhará mais de 170 militares para atuar no primeiro turno das eleições municipais, que ocorrerá neste domingo (6).

Além disso, os policiais estarão presentes em três Zonas Eleitorais, cobrindo 61 locais de votação nos sete municípios de sua área de atuação: Alegre, Jerônimo Monteiro, Guaçuí, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado.

Leia também: Polícia Civil investiga morte de homem na frente da filha em Anchieta

A PMES atuará de forma integrada com o TRE-ES, juízes, promotores eleitorais, Polícia Federal e Polícia Civil. Essa colaboração visa compartilhar informações para coibir infrações eleitorais.

Além disso, o efetivo contará com cartilhas criadas em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Essas cartilhas trarão orientações sobre os procedimentos a serem adotados no dia do pleito.

O 3º Batalhão empenhará todos os recursos disponíveis para garantir uma eleição tranquila e segura. A PMES observará as normas jurídicas que consideram crime eleitoral condutas de candidatos, eleitores e cidadãos.

Por fim, o 3º Batalhão reforçará a presença do policiamento ostensivo nas vias públicas um dia antes do pleito. Essa ação inibirá crimes como boca de urna, propagandas irregulares e transporte irregular de eleitores, além de manter a segurança após a apuração dos votos.