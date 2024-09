Homem morre e dois ficam feridos após tiroteio em Itapemirim

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas na tarde desta sexta-feira (13), em Itapemirim, litoral Sul do Espírito.

Segundo a Polícia Militar, o tiroteio aconteceu próximo de uma barbearia. Não há informações de como teria acontecido o crime. Policiais militares estão no local realizando os trabalhos e fazendo buscas pelo suspeito.

O corpo da vítima fatal será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que somente após a conclusão das diligências em andamento, terão mais informações sobre o caso e possíveis detenções.

