Suspeito de agredir companheira é preso em flagrante no Espírito Santo

Na manhã desta sexta-feira (13), por volta das 9h, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, após um usuário informar que uma mulher de 44 anos, havia pedido ajuda, relatando estar sendo agredida por seu companheiro. Segundo o denunciante, o casal estava caminhando às margens da rodovia, sentido ao posto da PRF.

Leia também: Agência de viagens do Espírito Santo é alvo de operação da PF

Assim, a equipe da PRF prontamente deslocou-se ao local indicado, onde foi realizada a abordagem do casal. A mulher, ao visualizar os policiais, saiu correndo em direção a eles, pedindo ajuda. Ao identificar os envolvidos, a vítima confirmou que havia sido agredida fisicamente por seu companheiro, de 30 anos.

Segundo informações da PRF, a vítima apresentava sinais visíveis de lesão corporal, tais como supercílio “aberto”, sangramento na orelha direita, hematomas na perna direita e um nódulo no braço direito. Assim, a mulher falou aos policiais que o companheiro disse que a mataria, caso ela acionasse a polícia, tendo em vista que mais à frente, passariam pelo posto da PRF.

Após isso, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Linhares, para os procedimentos legais cabíveis e, poderá responder pelo crime de lesão corporal contra mulher e ameaça.

A vítima foi orientada quanto aos seus direitos e encaminhada para atendimento médico, pela equipe da ECO 101, ao Hospital Geral de Linhares (HGL).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.