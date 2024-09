Idaf atualiza regras para vacinação contra brucelose no ES

Os médicos-veterinários do Espírito Santo cadastrados para realizarem a vacinação contra brucelose devem estar atentos às novas regras publicadas nesta terça-feira (3), no Diário Oficial do Estado, pela Portaria nº 033-R/2024. O cadastro é coordenado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) por meio de sistema informatizado disponibilizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

