Identificada vítima de atropelamento na ES 060, em Itapemirim

Foi identificada como Silvana Silva, a mulher que morreu após ser atropelada na manhã desta terça-feira (3), na ES 060, Rodovia do Sol, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo informações do socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Silvana trafegava na rodovia, quando foi atingida por um carro. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. Não há informação sobre a localização do motorista.

Em nota, a Polícia Civil informou que somente após a ocorrência ser entregue na Delegacia e a finalização das oitivas, terá mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado.