Abordagem na BR-101 chama atenção dos agentes da PRF

Uma abordagem chamou a atenção dos agentes da PRF. Um homem, de 39 anos, foi detido após ser flagrado dirigindo um veículo adulterado na noite da última segunda-feira (2), no km 266 da BR-101, no município da Serra.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes pararam o carro GM/CORSA. Na abordagem, foi verificado que a placa estava adulterada e, ao consultar a placa, aparecia os dados de um veículo de outra marca e modelo.

A ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Serra.

