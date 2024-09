Ifes aprova primeiro curso de Medicina Veterinária da instituição

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Campus Santa Teresa anuncia a aprovação do primeiro curso de Medicina Veterinária da instituição, que será o segundo curso público e gratuito da área no estado.

O curso de Medicina Veterinária, que será ofertado a partir do próximo ano letivo, vem atender a uma demanda crescente por formação de qualidade na área de saúde animal, especialmente em uma região com forte vocação agropecuária e que necessita de profissionais veterinários qualificados. Com a implementação desse curso, o Ifes reafirma seu compromisso com a excelência acadêmica e com a formação de profissionais capacitados a atuar com competência e responsabilidade na medicina veterinária.

