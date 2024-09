Incêndio atinge área próxima à torres de comunicações no Caparaó

Um incêndio de grandes proporções, na tarde desta quarta-feira (4), atingiu uma área de vegetação próxima onde ficam as torres de transmissão de empresas de rádio, televisão e internet em Muniz Freire, no Caparaó.

Segundo relatos da Defesa Civil do município de Muniz Freire, o fogo iniciou próximo ao morro da “Embratel”, e se propagou em direção aos terrenos aos redores.

“Eu e a nossa coordenadora, Isabela Chaves, juntamente com alguns voluntários, conseguimos controlar alguns pontos, próximo à comunidade de Ipê Peroba e locais ao redor, porém, com o fator vento e locais de difícil acesso, formaram novos pontos de queimadas”, disse Marcos Venício.

Foto: Defesa Civil de Muniz Freire

O local conhecido como morro da Embratel, fica próximo a Rodovia ES-379, onde ficam instaladas torres de transmissão dos sinais das emissoras de TV, Rádio e de empresas de Internet que retransmitem sinais para toda a região do Caparaó e Montanhas Capixabas.

Apesar da grande proporção do incêndio, até o momento não houve relatos de que os sinais retransmitidos foram afetados. Apenas uma operadora de internet teve parte dos equipamentos danificados.

Foto: Defesa Civil de Muniz Freire

O combate ao incêndio contou com o apoio de voluntários e proprietários locais. Segundo informado pela Defesa Civil do município, na manhã desta quinta-feira (5), após vistoria no local, foi constatado apenas dois focos de fogo em locais de difíceis acessos que estão sendo monitorados.

“Com esse período seco e sem chuvas, um foco de incêndio se propaga muito rápido. Até o momento, já temos 15 focos registrados por todo o município”, ressaltou o agente da Defesa Civil.

Foto: Defesa Civil de Muniz Freire