Cidades do ES têm umidade menor ou igual à verificada no deserto do Saara

Ao menos 10 cidades do Espírito Santo registraram umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto do Saara nesta terça-feira (3). E a previsão é de que nesta quarta-feira (4) os índices possam ser ainda piores, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto do Saara foi registrada em: Santa Teresa, Alegre, Marilândia, Venda Nova do Imigrante, Linhares, Vila Velha, Alfredo Chaves, Presidente Kennedy, São Mateus e Vitória.

O calor se somou à seca, que é a maior e mais extensa já enfrentada pelo país. Isso aliado a cidades sem chuva há mais de cem dias. A falta de chuva e a alta temperatura faz com que a umidade, literalmente, evapore, chegando a níveis desérticos.

Comparando com o Atacama, por exemplo, que é o deserto mais seco do mundo, que registrou umidade de 5%, dez cidades no país chegaram próximas desse índice com 7%.

Os dados são das estações de monitoramento do Inmet, que estão em todas as regiões do país, mas não cobrem todos os municípios do Brasil.

