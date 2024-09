Incêndio de grande proporção atinge área do Monast em Mimoso

Um incêndio de grande proporção consome a área de vegetação do Monumento Estadual Natural Serra das Torres (Monast), entre os municípios de Muqui e Mimoso do Sul, desde a noite da última terça-feira (24).

Equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e do Corpo de Bombeiros Militar estão atuando no combate às chamas, com apoio das Defesas Civis Municipais e de voluntários.

Além disso, na manhã desta quarta-feira (25), uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) foi acionada para dar apoio na ocorrência.

Vejam as fotos: