VÍDEO | Bombeiros combatem incêndio em área de entulho em Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros Militar combateram um incêndio em uma área de mata e um terreno com entulho e lixo no bairro Doutor Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última terça-feira (24).

De acordo com o CBM, populares acionaram a equipe que, quando chegou ao local, iniciou o combate às chamas em uma área de mata e em outra área do terreno, onde havia grande quantidade de entulho e lixo, que estava provocando muita fumaça. Momentos depois, o incêndio estava totalmente controlado.

