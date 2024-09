Vídeo | Incêndio atinge área de mata próximo a residências em Ibitirama

Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de mata nativa e plantação de eucalipto no município de Ibitirama, no Caparaó Capixaba.

Segundo informações da Defesa Civil do município, o fogo teria começado na tarde desta segunda-feira (9), no loteamento Santa Bárbara, no centro da cidade. A suspeita é que o incêndio seja criminoso.

Leia Também: Desespero: fogo em vegetação próximo a casas em Alegre assusta moradores

Três unidades do 3º Batalhão dos Bombeiros Militares da 2ª Cia de Guaçuí e uma equipe do Notaer atuam com uma aeronave para tentar controlar o fogo que chegou próximo a residências.

Voluntários e servidores públicos também estão atuando para tentar controlar o incêndio. Cerca de dez hectares, o que corresponde a uma área de dez campos de futebol, já teriam sido consumidos pelo fogo.

Veja o vídeo:

Imagens: Defesa Civil de Ibitirama