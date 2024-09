Incêndios pelo Brasil causaram mais de R$ 14 bi em prejuízos ao agro

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) informou que as perdas com incêndios causaram, de junho a agosto, um prejuízo estimado de R$ 14,7 bilhões em 2,8 milhões de hectares de propriedades rurais no Brasil.

A estimativa considera aspectos como perda de matéria orgânica, produção, redução na produtividade, cercas em áreas de pastagem e potássio e fósforo nas camadas superficiais do solo.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/incendios-pelo-brasil-causaram-mais-de-r-14-bi-em-prejuizos-ao-agro/