Indicador do robusta supera o do arábica pela 2ª vez na história

Na última sexta-feira, 30, o Indicador Cepea/Esalq do robusta tipo 6, peneira 13 acima, a retirar no Espírito Santo, fechou acima do Indicador Cepea/Esalq do arábica tipo 6 bebida dura para melhor, posto em São Paulo.

O Indicador Cepea/Esalq do robusta, que acumulou expressivo avanço de 16,73% em agosto, fechou a R$ 1.483,95/saca de 60 kg no dia 30, novo recorde real da série histórica do Cepea, iniciada em novembro de 2001 para a variedade (os valores foram deflacionados pelo IGP-DI de julho/24). O Indicador Cepea/Esalq do arábica encerrou a sexta-feira a R$ 1.448,24/sc, com alta de 2,3% no acumulado do mês. Diante disso, a diferença entre os preços das variedades foi de 35,71 Reais por saca, com vantagem para o robusta.

