Indústria inicia obras de planta de aço em Mimoso do Sul

A Sampaio Distribuidora de Aço, referência no beneficiamento e distribuição de aço no país, escolheu o Estado do Espírito Santo para sediar seu novo parque fabril. A empresa fará, na segunda-feira (23), às 10 horas, em Mimoso do Sul, o lançamento da pedra fundamental, confirmando seu plano de expansão. Com investimentos que podem ultrapassar R$ 100 milhões, o projeto será o primeiro do Polo Industrial do município, no Sul capixaba.

A solenidade marcará o início do cronograma das obras da indústria e contará com a presença do presidente da Sampaio, Eduardo Sampaio, do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do vice-governador e secretário de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, além de autoridades e empresários locais.



A unidade terá capacidade para gerar 300 empregos diretos e 600 indiretos. O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço destaca a relevância do investimento da Sampaio Distribuidora de Aço. “É com imenso entusiasmo que trabalhamos para trazer para o sul capixaba uma empresa de relevância nacional para gerar postos de trabalho, empregos e oportunidades na região. Aqui no Espírito Santo temos estruturas e estratégias que fazem a diferença. Quando o empreendedor compara o que temos aqui com outras regiões do Brasil, fica evidente a nossa competitividade. Estabilidade jurídica, incentivos tributários e polos industriais com condições diferenciadas são alguns dos nossos requisitos. Com equilíbrio e eficiência, o Governo do Estado e a Prefeitura de Mimoso do Sul criaram condições favoráveis à vinda da Sampaio. Tenham a certeza de que iremos muito além”, pontua Ferraço.

A Sampaio opera como beneficiadora e distribuidora de chapas, bobinas, tubos, slitters e perfis, agregando valor no beneficiamento de aços planos e utilizando em sua produção bobinas laminadas a quente, a frio, zincadas e galvalumes. A empresa, que tem sua matriz no Rio Grande do Sul, atua no mercado de aço desde 1997 nas regiões Sul e Sudeste do Brasil atendendo segmentos como metal mecânico, construção civil, automotivo, naval e agroindústria.

A escolha pelo Espírito Santo, sendo a primeira indústria a ser implantada no Polo Industrial, foi motivada pelos incentivos fiscais, por meio do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES), e pela proximidade dos grandes centros consumidores do Sudeste.