Iúna: morre ex-vereador Urbano Leal Pereira

Morreu na manhã desta quarta-feira (4), no município de Iúna, no Caparaó, o ex-vereador, professor e advogado Urbano Leal Pereira, aos 81 anos, vítima de infarto fulminante.

Casado com a professora e ex-vereadora Maria da Penha Barros Pereira, e pai de Urbano Filho, Larissa e Marlon, Urbano deixa um grande legado aos familiares e amigos.

O desportista era professor de Educação Física, e liderou o Olaria Futebol Clube. Pereira também foi advogado e uma importante persona política do município. Entre os anos de 1989 a 1992, exerceu o cargo de vereador no legislativo municipal.

