Já usou camisinha hoje? Brasileiros se destacam no uso do preservativo

Segundo uma pesquisa realizada em todo o mundo, mostrou os países que mais usam camisinha durante o sexo e quais menos usam. O Brasil ficou em 14º lugar com 32% das pessoas revelando que usaram camisinha nos últimos 12 meses. O país fica atrás de outros dois países sul-americanos, Peru e México, que se posicionaram em 3º e 13º lugar com 41% e 33%.

O preservativo é essencial em qualquer relação íntima. O uso pode evitar uma possível gravidez indesejada, também diminui as chances de contrair alguma Infecção Sexualmente Transmissível (ISTs). O levantamento foi realizado pela Durex.

O portal de notícias Metrópoles, informou que a pesquisa, realizada com mais de 29 mil pessoas em 36 países, apenas 15% dos britânicos disseram ter comprado preservativos no ano passado. Países como os Estados Unidos e a Austrália não tiveram melhor desempenho, com 16% e 19% por cento, respectivamente.

Quem mais usa preservativo no mundo?

Isso se compara a países com as maiores compras de preservativos, como os Emirados Árabes Unidos, onde 63% dos entrevistados disseram que compraram o contraceptivo recentemente.

Os britânicos, americanos e australianos estão longe de ser os mais avessos ao preservativo, revelou a pesquisa. No final da lista estavam o Japão e a Holanda, onde apenas 12% dos entrevistados disseram ter estocado preservativos nos últimos 12 meses.

Pesquisa

A Durex, ao realizar a pesquisa, descobriu que os motivos mais comuns para não usar preservativo incluem a percepção de falta de sensação — citada por 16% dos entrevistados — falta de espontaneidade do momento (14%) e a ideia de que eles podem acabar com o humor (13%).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou preocupação com o declínio alarmante no uso de preservativos e outros métodos contraceptivos entre adolescentes, o que pode levar a consequências como maiores taxas de infecções sexualmente transmissíveis.

Prevenção contra doenças

O infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, em entrevista a Pouca Vergonha, aponta que o uso de camisinha e de outros preservativos são medidas importantes para diminuir o risco de transmissão de HIV e outras doenças. O médico alerta que a camisinha é uma das mais importantes formas de se proteger pelo fácil acesso e custo.