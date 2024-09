James Earl Jones, voz de Darth Vader em ‘Star Wars’ morre aos 93 anos

James Earl Jones, ator que ficou conhecido por dublar a voz de Darth Vader na franquia Star Wars, morreu nesta segunda-feira, 9, aos 93 anos. De acordo com o Deadline, ele estava em sua residência, em Nova York, Estados Unidos.

A informação foi confirmada pelos agentes de Jones. O ator fazia parte da categoria EGOT, termo usado para se referir a quem já ganhou os maiores prêmios da televisão americana: Emmy, Grammy, Tony e Oscar.

Leia também: Vladimir Brichta fará pausa na carreira com o fim de ‘Renascer’

Sua carreira começou na Broadway, em 1957, logo após servir no exército americano na Guerra da Coreia. Seu primeiro prêmio veio após sua performance em The Great White Hope. Ele também concorreu ao Oscar por esse personagem.

Jones também deu a voz a Mufasa nas duas versões de O Rei Leão. Seu último personagem foi em 2022, na série Obi-Wan Kenobi, na qual foi a voz do vilão de Star Wars mais uma vez.

A causa da morte não foi revelada. O ator deixa seu filho Flynn Earl Jones

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.