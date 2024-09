Jovem desaparecida em Alegre: amigos protestam no próximo sábado (28)

Amigos de Beidy Eleotério Gonçalves, de 27 anos, farão uma manifestação pedindo resposta sobre o paradeiro da jovem, que desapareceu após sair de casa na noite do último dia 2, no bairro Vila do Sul, em Alegre.

O organizador da manifestação, que também é amigo de Beidy, contou que o ato tem o intuito de pedir resposta pelo desaparecimento da jovem.

“O intuito da manifestação é que, depois de 28 anos dias, ninguém deu sinal de vida da Thiara. A família não sabe aonde ela está, ela tá sumida, ela é uma pessoa LGBTQIAPN+, e a cada 36 horas morre um de nós, e aí estamos fazendo isso para que as pessoas deem notícias ou pelo menos saber onde ela está”, ressaltou.

Leia também: Vídeo mostra jovem momentos antes de desaparecer em Alegre

A manifestação acontecerá no próximo sábado (28), às 11h, na Praça 6 de Janeiro, no centro do município de Alegre.

“Se você se importa com o outro, se você apoia a vida, se você se enxerga no outro, se você ama o outro como a ti mesmo, junte-se a nós pela vida de Thiara. Vamos nos reunir na praça 6 de Janeiro, no sábado dia 28/09, às 11h da manhã. Leve seu apito, faixa e o que achar necessário para fazermos um movimento pacífico pela vida de Thiara. Queremos respostas, queremos justiça!”

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Regional de Alegre estão em andamento, porém até o momento ela não foi localizada. “Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, disse a PC.