Vídeo mostra jovem momentos antes de desaparecer em Alegre

Imagens de uma câmera de segurança de uma residência registrou momentos antes do desaparecimento da jovem Beidy Eleotério Gonçalves, de 27 anos, após sair de casa no bairro Vila do Sul, em Alegre, na noite do dia 2 de setembro desse ano.

No vídeo, é possível ver que a jovem caminha por uma rua do município, e em alguns momentos, olha para os lados e para trás. A imagem não mostra se a jovem estava sendo perseguida por alguém ou algum veículo.

A irmã Érica contou que a jovem, que é uma mulher trans, saiu de casa na noite da segunda-feira (2), sem levar nenhum pertences. “Ela está desaparecida desde o dia 2 de setembro. Ela saiu por volta das 20h e não voltou até agora. Ela tem o costume de sair de casa, porém, neste dia, ela saiu sem levar peças de roupas e o celular”, explicou.

O titular da Delegacia Regional de Alegre, delegado Fábio Teixeira Machado, informou que o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e que não há nenhuma novidade sobre o desaparecimento da jovem.

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação