Kim Kardashian visita Irmãos Menendez, criminosos retratados em série

A influenciadora Kim Kardashian fez uma visita na prisão e encontrou, entre os detentos, Erik e Lyle Menendez, mais conhecidos como Irmãos Menendez, condenados pelo assassinato dos pais. A história dos dois é retratada em uma série da Netflix, Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, que estreou na última quinta (19), e, atualmente, está em primeiro lugar entre as mais vistas da plataforma de streaming.

A informação da visita de Kim foi confirmada pelo TMZ neste sábado (21). Segundo o site, a influenciadora foi até a Penitenciária Richard J. Donovan, em San Diego, para falar com um grupo de cerca de 40 detentos sobre reforma prisional.

Ela possui diversos projetos sobre o tema e sugere, entre outras propostas, “embelezar” pátios de prisão para ajudar na ressocialização dos presos. Erik e Lyle Menendez fazem parte da iniciativa.

Ainda conforme o TMZ, Kim estava acompanhada de uma das irmãs, Khloe Kardashian, da mãe, Kris Jenner, e do produtor de cinema Scott Budnick. O ator Cooper Koch, que interpreta Erik na nova série da Netflix, também estava presente.

Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais surgiu após o sucesso de Dahmer: Um Canibal Americano, de Ryan Murphy e Ian Brennan. Erik e Lyle Menendez foram condenados pelo assassinato dos pais, José e Mary Louise “Kitty” Menendez, em 1996.

À época, a acusação alegou que os dois cometeram o crime por conta da herança. Os irmãos, porém, defendem que mataram os pais por “medo” e que teriam sofrido uma série de abusos físicos, emocionais e sexuais. Os dois cumprem prisão perpétua sem direito à liberdade condicional.

Estadao Conteudo

