Lacraia tem veneno! Confira o que fazer em casos de picada

As lacraias são criaturas que habitam áreas úmidas e escuras. Na busca por alimentos, abrigo ou parceiros, elas podem invadir residências e ocasionar acidentes.

Se for picado por uma lacraia, é fundamental manter a calma. O Sistema Único de Saúde (SUS) está preparado para auxiliar nesses casos. Lave a região afetada com água e sabão e dirija-se a uma Unidade Básica de Saúde. O tratamento geralmente inclui anestésicos, medicamentos para dor e antialérgicos.

Embora o veneno das lacraias não seja altamente perigoso, ele pode provocar sintomas como dor, inchaço e vermelhidão no local da picada. Seguir o tratamento adequado é importante para controlar esses efeitos.

Segundo o Ministério da Saúde, para evitar acidentes com lacraias, adote medidas preventivas. Mantenha ralos, caixas de gordura e esgotos bem limpos e fechados.

Cuide do quintal, evitando a acumulação de lixo ou entulho, e vistorie frestas em muros e calçadas, vedando-as quando necessário. Verifique sapatos e roupas antes de utilizá-los e faça o descarte adequado do lixo, evitando atrair insetos como baratas, que são fonte de alimento para lacraias.

