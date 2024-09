Lixo não coletado e queima a céu aberto são principais causas da crise da poluição

A poluição plástica é um problema global cada vez mais preocupante, e um novo estudo da Universidade de Leeds, do Reino Unido, e publicado nesta quarta (4) na revista Nature, ilustra bem a sua dimensão: em 2020, 52 milhões de toneladas de produtos plásticos foram despejadas no meio ambiente. Se disposto em linha, esse volume seria suficiente para dar a volta ao mundo mais de 1,5 mil vezes.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/lixo-nao-coletado-e-queima-a-ceu-aberto-sao-principais-causas-da-crise-da-poluicao-plastica-aponta-estudo/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.