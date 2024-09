Loja de Cachoeiro oferece oportunidade na área de consultoria de vendas

Precisando de emprego? A Cacau Show tem a solução para seu problema! A loja, localizada na rua 25 de março, no Centro, próximo a Praça de Jeronimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim, está com vaga de emprego disponível para função de consultora de vendas.

Para o preenchimento da vaga, alguns requisitos são necessários, como: flexibilidade de horário, disponibilidade para trabalhar aos sábados e domingos, ser proativa e ter mais de 18 anos.

As interessadas devem enviar seu currículo para o número: (28) 99920-2018, ou deixá-lo em alguma loja física da Cacau Show.

Benefícios

Seguro de vida

Plano odontológico

Plano de saúde

Vale alimentação

