SAMU abre processo seletivo para todo Espírito Santo; confira vagas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) abriu um processo seletivo para vagas de condutor socorrista, no Espírito Santo.

Leia também: Com ajuda de cães, PM apreende drogas e pistola no Espírito Santo

As vagas de emprego ofertadas tem dois turnos disponíveis, sendo: diurno e noturno, e também, conta com uma escala 12/36h, plantão de 12 horas e carga horária de 180h mensais.

Entre os benefícios oferecidos pelo SAMU estão: salário de R$ 2.450,33, ticket de R$ 24,00 por plantão e insalubridade. Para mais informações, acesse o site www.samues.com.br.

Pré-requisitos

Ser maior de 21 anos

Possuir ensino médio completo

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D ou E (dentro da validade)

Experiência como motorista profissional nas categorias D ou E, ou condutor de veículo de emergência

Curso de capacitação de condutores de veículos de emergência com carga horária mínima de 50 horas, concluído e dentro da validade

Possuir curso de APH (Atendimento Pré-hospitalar), com carga horária mínima de 200h

Não serão aceitos cursos na modalidade EAD

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.