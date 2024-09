Lucas Jagger e Elisa Annenberg-Paglia brincam com título de ‘nepo babies’

O filho de Mick Jagger com a brasileira Luciana Gimenez e a filha de Sandra Annenberg com Ernesto Paglia querem deixar claro que o título de “nepo baby” pode ser incômodo. m um vídeo no TikTok, postado no perfil de Elisa Annenberg-Paglia, ela e Lucas Jagger encenam com humor uma situação em que são apresentados a outras pessoas por um amigo.

No vídeo, eles aparecem sorridentes quando o amigo fictício diz “esses são meus amigos”, e se mostram incomodados quando a apresentação continua: “eles são nepo babys”.

Os seguidores acharam divertido. “Ele é OUTRO nível de nepo baby”, comentou uma internauta. “Os melhores nepo babys”, escreveu outra. “Sim, amaria falar que meu amigo é filho do Mick Jagger”, disse uma seguidora se imaginando na situação. “Claro que são. Gostaria de ser também”, brincou outra.

Outros comentários foram menos tolerantes. “E é mentira por acaso???” e “nossa amiga q barra hein”, foram algumas das mensagens de deboche deixadas.

Não é a primeira vez que Elisa posta conteúdos com a temática. Em outro vídeo, ela mostra a reação que gostaria de ter quando é apresentada para alguém com o complemento “a mãe dela é famosa”. “Massive side eye”, escreveu na legenda, indicando a expressão de incômodo em que alguém move os olhos para o lado sem mover o rosto.

Os dois jovens moram nos Estados Unidos. Elisa é estudante de artes cênicas na New York University, mesma universidade na qual Lucas se formou em Artes Literárias em maio deste ano.

Entenda o termo

A expressão vem do inglês e une “nepo” de nepotism com “baby”, resultando em algo como “filhos do nepotismo”. Ela faz referência aos filhos de pessoas famosas que seguem as carreiras de seus pais e teriam caminho facilitado por conta de sua influência ou dinheiro.

A hashtag #nepobaby tem mais de 30 milhões de visualizações no TikTok e traz vídeos que “expõem” as relações de parentesco entre famosos em áreas como televisão, cinema, jornalismo, política e moda.

