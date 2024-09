Lusb vence competição Sub-14 em Cachoeiro; confira como foi

No último sábado (28), foi realizada a V Copa Lusb de Basquete, na quadra da EMEB “Zilma Coelho Pinto”, localizada na rua João Mota, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim.

O evento, na categoria Sub-14, contou com seis equipes, sendo: Lusb A, Lusb B, Colorado, Lance Livre, Lions Itaipava e CESB. Sobretudo, foram 70 atletas presentes, entre 12 e 14 anos. A competição teve um total de 11 jogos.

Disputa de 3° lugar

Lusb B e CESB realizaram a disputa do terceiro lugar do campeonato. Mas, mesmo sendo um jogo muito equilibrado, a equipe do CESB ficou todo jogo a frente do placar, vencendo o time cachoeirense por 21 a 19. Assim, ficando com o 3° lugar da competição.

Final

Lusb A e Colorado realizaram a grande final. Aliás, a equipe de Cachoeiro chegou a abrir 11 pontos de vantagem no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, o Colorado reagiu, mas não conseguiu equilibrar o jogo. Lusb A venceu a partida por 24 a 16 e se sagrou campeão do torneio.

A associação recebe verbas via doações e patrocínios diretos, e também, através de incentivo fiscal pelo Fundo da Infância e do Adolescente (FIA), gerenciado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim (CONSEMCA). Sobretudo, a ação também conta com o apoio do Município de Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.