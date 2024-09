Madeira pode ser convertida em tinta para impressão de móveis em 3D

A madeira é um material aplicado extensivamente na arquitetura e construção civil. Para tornar os processos mais verdes, uma saída é apostar na reciclagem das sobras do material, que podem se tornar tinta para impressoras 3D e gerar produtos biodegradáveis e de alta qualidade.

A tecnologia permite a produção de materiais com propriedades físicas superiores às do original. Por exemplo, no caso da madeira desenvolvida pela empresa Daika Wood, o produto final é retardante de chamas (UL94, v=0, sem adição de produtos químicos), tem alta resistência mecânica (>20 MPa) e apresenta boa resistência à água (<13% no teste de dilatação de 24 horas).

