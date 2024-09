Maior rede de academias do Espírito Santo chega a Cachoeiro de Itapemirim

A Rede Wellness Club, maior rede de academias do Espírito Santo, celebra sua chegada a Cachoeiro de Itapemirim com a inauguração de sua nova unidade no dia 16 de setembro. Localizada no terceiro piso do Shopping Sul, esta será a décima unidade da rede, que conta com 20 mil alunos e presença consolidada em municípios como Vitória, Vila Velha, Serra e Linhares.

Em comemoração à nova unidade, a Rede Wellness Club realizará um evento especial de pré-inauguração no dia 14 de setembro, das 10h às 14h. Durante o evento, o público terá a oportunidade de fazer visitas guiadas pelas modernas instalações, fazer um aulão gratuito de W Dance, participar de sorteios, degustar produtos voltados para o bem-estar e saúde, além de ganhar brindes exclusivos. Será uma chance de conhecer em primeira mão o ambiente que une tecnologia de ponta e excelência em serviços voltados à promoção da qualidade de vida.

“Nós estamos muito felizes e ansiosos com a chegada da Wellness a Cachoeiro. A cidade sempre esteve nos nossos planos de expansão! Essa inauguração do próximo dia 16/9 reforça o compromisso da Rede Wellness Club de levar saúde e bem-estar para todas as regiões do Espírito Santo. Estamos confiantes que a nova unidade será um sucesso, um marco para a cidade de Cachoeiro”, comenta Leon Sayegh, sócio-diretor da Rede Wellness Club.

A nova unidade no Shopping Sul oferece um ambiente moderno e completo para atividades físicas, com equipamentos de última geração, mais de 100 aulas coletivas ofertadas no mês como Yoga, W Dance, Localizada, Circuito, W Core e GAP; estacionamento gratuito no shopping por 2h30; espaço kids para a tranquilidade dos pais durante o treino; cadeiras de massagem, além do mais importante: profissionais altamente qualificados. O espaço foi projetado para proporcionar uma experiência de treino de qualidade, alinhada aos padrões da maior rede de academias do Espírito Santo.

Serviço:

Inauguração: 16 de setembro

16 de setembro Endereço: Terceiro piso do Shopping Sul, Cachoeiro de Itapemirim

Terceiro piso do Shopping Sul, Cachoeiro de Itapemirim Evento de Pré-inauguração: 14 de setembro, das 10h às 14h, aberto ao público

Sobre a Rede Wellness Club: A Rede Wellness Club é a maior rede de academias do Espírito Santo, com 20 mil alunos distribuídos por suas unidades. Oferecendo uma ampla gama de serviços de saúde e bem-estar, a rede é reconhecida pela excelência de suas instalações e pela inovação nos cuidados com seus alunos. Com presença em Vitória, Vila Velha, Serra e Linhares, a Wellness Club agora expande seus horizontes para Cachoeiro de Itapemirim.