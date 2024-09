Maioria dos cidadãos do G20 apoia Lei do Ecocídio, revela pesquisa

Uma pesquisa de opinião mostrou forte apoio (72%) nos países do G20 (exceto a Rússia e União Europeia), na Suécia, na Dinamarca, na Áustria e no Quênia para a tipificação do crime de Ecocídio, isto é, a criminalização de ações que causem danos graves, irreversíveis e de longo prazo à natureza ou ao clima.

A sondagem foi realizada pela Ipsos a pedido das organizações Earth4All e Global Commons Alliance. No total, foram consultadas 22 mil pessoas com idades entre 18 e 75 anos em 22 países – no Brasil, foram 1 mil participantes.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/maioria-dos-cidadaos-do-g20-apoia-lei-do-ecocidio-revela-pesquisa/