Veja o que aconteceu com o suspeito de ameaçar uma mulher em Mimoso

Um homem foi detido suspeito de ameçar de morte a ex-companheira na noite do último sábado (31), no bairro Vista Aelgre, em Mimoso do Sul.

Segundo a Polícia Militar, policiais foram acionados para atender a ocorrência de um homem que estaria armado no bairro Vista Alegre, em Mimoso do Sul. Ao chegarem no local, os militares conversaram com a vítima, que disse que vinha sido ameaçada de morte pelo ex-companheiro há cerca de um mês, e que no dia de hoje, recebeu mais uma ameaça e que o suspeito havia fugido do local.

Leia também: Leilão da Polícia Civil: confira o valor arrecadado no Espírito Santo

Durante buscas, o suspeito gritou para a equipe dizendo ser o autor das ameaças. Neste momento, a polícia pediu para que ele levantasse a camisa, porém, a arma não foi encontrada.

Perguntado sobre o que teria acontecido, o suspeito relatou que estava tendo problemas com a ex-companheira e o atual companheiro dela. Imediatamente, o suspeito foi colocado na viatura, juntamente com os envolvidos e encaminhados para a Delegacia em Cachoeiro.

Durante o trajeto de Mimoso para Cachoeiro de Itapemirim, o suspeito novamente ameaçou a ex-companheira de morte, o namorado dela e os policiais. Sendo assim, ele foi entregue sem mais tratos e lesões na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.