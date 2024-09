Massagem com velas desperta a sensualidade e proporiona benefícios á saúde, beleza e bem-estar

Cada vez mais em alta no Brasil, a candle massage (massagem com velas) utiliza esses artigos com aromas e óleos essenciais, sempre em um ambiente relaxante e perfumado.

Os massagistas usam velas com fragrâncias, que contêm ingredientes naturais, à base de ceras vegetais que nutrem, tonificam, revigoram, hidratam e dão maciez à pele, proporcionando relaxamento físico e mental. Com pavio ecológico, elas não possuem parafina, sendo um produto sustentável.

Ao contrário da cera quente, que pode queimar a pele, uma vela de massagem derrete em uma mistura de óleos durante as preliminares.

As técnicas atualmente utilizadas objetivam aliviar dores no corpo e tensões musculares, combater cãibras e inchaços, além de eliminar toxinas e estimular a circulação sanguínea. Ao mesmo tempo, atuam na eliminação da fadiga, proporcionam mais flexibilidade dos músculos e recuperam o tônus muscular.

Além de promover o desinchaço, a massagem elimina o muco e a secreção brônquica dos pulmões; regulariza as funções intestinais; alivia constipação, sintomas de estresse e melhora o sono.

Os cheiros exalados por cada vela se destacam no ambiente, sendo recomendado para todo tipo de pessoa e de suas necessidades naquele momento. A camomila e a babosa, por exemplo, proporcionam tranquilidade, enquanto o jasmim e o patchouli revigoram a energia sexual e o alecrim e a tangerina estimulam o bom humor e a criatividade.

As massagens com velas também são usadas nas terapias sensuais, em que os parceiros trocam toques, podendo definir o cenário para uma noite de encontro, com uma massagem erótica e íntima. E, claro, bem relaxantes.

A massagem com velas tem sido cada vez mais procurada no Brasil, em clínicas especializadas, spas e hotéis. Em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná, cresce o volume de pessoas procurando por massagens com velas.

Um mercado que se tornou promissor nos últimos anos encontra-se no estado do Espírito Santo, onde tem se multiplicado o número de locais onde são comercializadas as velas aromatizadas e feitas à base de óleos essenciais e onde a técnica é aplicada.

Cidades como a capital Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Guarapari têm se destacado neste mercado em expansão, proporcionando opções de massagem a quem deseja relaxar.