Médica vascular dá 5 dicas para não sofrer com dor nas pernas

A especialista Dra. Karen Utsunomia afirma que as mulheres sofrem mais com dores nas pernas. Quando se discute a saúde das pernas, a Dra. Karen, cirurgiã vascular da Prime Care Medical Complex e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, observa que pessoas com problemas circulatórios enfrentam mais sintomas.

Assim, elas podem sentir dor, cansaço e inchaço nas pernas ao se movimentarem mais. Entretanto, a dança e o movimento estimulam a circulação e ajudam a evitar dores nos membros inferiores.

Em termos de predisposição para dores nas pernas, as mulheres apresentam mais risco. A prevalência de varizes e vasinhos é maior entre elas. Portanto, a Dra. Karen recomenda que quem já tem esses sintomas use meias elásticas para controlar a dor e o inchaço.

Além disso, quem usou saltos altos ou rasteirinhas recentemente pode ter prejudicado o funcionamento da musculatura da panturrilha. Essa musculatura é crucial para o retorno do sangue ao coração. Consequentemente, isso pode agravar a circulação e explicar as dores nas pernas.

Dicas para evitar dores nas pernas:

Antes de sair de casa, faça uma alimentação balanceada. Inclua alimentos ricos em antioxidantes, como frutas, legumes, verduras, sementes e grãos.

Mantenha-se hidratado, bebendo bastante água para garantir que a circulação flua adequadamente pelo corpo.

Evite ficar muito tempo parado, pois isso prejudica suas pernas.

Faça períodos de elevação das pernas para aliviar o desconforto.

Prefira sapatos confortáveis para melhorar seu bem-estar.

Se, após essas dicas, você ainda sentir inchaços ou manchas, procure um especialista vascular. Isso permitirá uma investigação mais detalhada, conforme finaliza a Dra. Karen.

Elevar as pernas pode ajudar a diminuir as dores. Um estudo intitulado “O Trabalho e a Relação com os Pés, Tornozelos e Joelhos” incluiu 2.940 pessoas de todo o Brasil. Desses, dois terços eram mulheres e um terço, homens, com idades entre 20 e 69 anos, representando 95,5% da amostra.