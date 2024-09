Mega-Sena acumulada sorteia prêmio de R$ 30 milhões nesta terça-feira (3)

A Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 30 milhões no sorteio do concurso 2.770 nesta terça-feira (3). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

​Por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade. Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 215 mil de rendimento no primeiro mês.

As apostas na Mega-Sena acumulada podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples é de R$ 5.

Portanto, no último concurso 2.769, sorteado no sábado (31), 25 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 99.848,97. Saiba mais detalhes das apostas ganhadoras na página da modalidade, no portal Loterias CAIXA.

Na terça-feira (3), a CAIXA transmitirá também, a partir das 20h, pelo seu canal no YouTube, os sorteios de modalidades como Quina, Dia de Sorte e Timemania. Sendo assim, o calendário de sorteios está disponível no site.

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Contudo, também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

No entanto, você precisa acertar as seis dezenas sorteadas para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena. Aliás, também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

Portanto, a CAIXA sorteia a Mega-Sena às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).