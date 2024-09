Método de ensino chama atenção em cidade do Caparaó; veja

Os estudantes da 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Horácio Plinio, localizada em Bom Jesus do Norte, no Caparaó, aprenderam genética e hereditariedade de forma lúdica e prática.

Durante a aula de Biologia, os alunos produziram modelos da molécula de DNA, do cariótipo humano e da célula animal. O objetivo foi trabalhar de maneira interativa os conceitos estudados.

A aula, mediada pela professora Dayanni de Souza Padua, também buscou expor objetivamente os avanços da ciência, com foco na genética e as grandes descobertas nessa área. Após a exposição teórica, o tema foi contextualizado com os exemplos de vivências dos estudantes, que foram divididos em grupos responsáveis pela produção dos modelos. Para isso, foram utilizadas massinhas de modelar, linhas, lã, além de isopor e miçangas.

De acordo com a professora Dayanni Padua, os alunos superaram as expectativas durante a atividade, fazendo perguntas e demonstrando interesse sobre o tema trabalhado. “O aprendizado ficou mais leve, descontraído e divertido, contribuindo enormemente para o aprendizado da matéria”, afirmou.