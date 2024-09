Microplásticos são encontros em testículos e sêmen humanos

A poluição por microplástico é um problema crescente no mundo, com preocupações sobre o seu papel na saúde humana. E, agora, há novos elementos a considerar. Três estudos, um realizado na China, um nos Estados Unidos e um na Itália, encontraram essas partículas em testículos e sêmen humanos.

No trabalho chinês, publicado recentemente na revista científica Science of the Total Environment, o que se constatou foi alta presença de microplásticos. Assim, possuindo uma média de 11,60 ± 15,52 partículas/g nos testículos, com predominância de poliestireno (PS). Além disso, detectou-se 0,23 ± 0,45 partículas/mL no sêmen, com predominância de polietileno (PE) e policloreto de vinila (PVC).

