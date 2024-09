Mimoso do Sul: moradores vão às ruas em apoio a reeleição de Peter

Moradores do município de Mimoso do Sul foram às ruas, no último sábado (28), declarar apoio a continuidade da gestão do prefeito Peter Costa (Republicanos) e do seu vice Paulinho.

“Hoje, nosso sábado foi de muita alegria pelas ruas de Mimoso! A família 10 levou a energia e as propostas do prefeito Peter e do vice Paulinho para toda a cidade. A onda azul tomou conta!”, afirmou o candidato.

LEIA TAMBÉM: Mimoso do Sul: Peter Costa aponta caminhos para uma cidade melhor

Além do republicano, também disputa o comando do Poder Executivo de Mimoso do Sul o candidato do PT, Vaval, pela coligação “Juntos por Mimoso”.