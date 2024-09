Ministro da Justiça propõe penas mais duras para crimes ambientais

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, está prestes a enviar à Casa Civil um projeto de lei com o objetivo de endurecer as penas para quem comete crimes ambientais no Brasil. A informação foi apurada pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, e indica que o projeto, em fase final de elaboração, surge em meio à crescente preocupação com a prescrição desses delitos, que muitas vezes impede que os responsáveis sejam devidamente punidos.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/lewandowski-responde-a-pressao-e-propoe-penas-mais-duras-para-crimes-contra-o-meio-ambiente/