Missão cubana conhece ações sustentáveis do agro brasileiro

De 15 a 21 de setembro, representantes do setor agrícola de Cuba estiveram reunidos com técnicos e gestores do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil na obtenção da segurança alimentar e na transição sustentável e rentável na agropecuária. Um dos objetivos da missão foi reconhecer as similaridades nos sistemas de produção que ocorrem na agricultura de pequena escala em ambos os países.

As atividades são parte das ações bilaterais entre Brasil e Cuba que vêm sendo promovidas pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), com o objetivo de auxiliar esses países nas ações de recuperação de áreas degradadas e no desenvolvimento de sistemas agroflorestais, buscando o aprimoramento das atividades agrícolas.

