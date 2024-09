Monstruosidade: menina de 3 anos é estuprada e agredida com enxada

Um homem é investigado pela Polícia Civil suspeito de agredir com uma enxada e estuprar uma menina de 3 anos. Segundo o relato de uma testemunha, a criança foi encontrada sangrando na calçada, ao lado da mãe.

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma UPA da cidade. Ela foi atingida na cabeça e passou por cirurgia no último domingo (15).

A mãe disse aos policiais que o suspeito é vizinho dela e teria invadido a casa, supostamente sob o efeito de drogas, e golpeado a garota com uma enxada. A menina foi encaminhada ao IML de Sorocaba, onde passará por exame de corpo de delito. O Conselho Tutelar está acompanhando o caso.

Segundo informações do portal de notícias G1, o fato ocorreu em Votorantim, no interior de São Paulo.

