Mudança do Clima: Governo recebe sugestões para Política Nacional

Até a próxima terça-feira, dia 17, a sociedade pode participar da elaboração da Política Nacional sobre Mudança do Clima. A plataforma digital do Brasil Participativo está recebendo propostas de como o Brasil pode enfrentar as mudanças climáticas e reduzir seus impactos.

Qualquer pessoa pode acessar a plataforma na internet, com o CPF, e apresentar até três propostas. Também pode conhecer as sugestões de outros participantes e votar em até 10 delas e ainda fazer comentários. As propostas mais votadas de cada um dos 18 temas definidos pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima poderão ser ou não incluídas na primeira versão do Plano, que será apresentado pelo presidente Lula na COP 29, em novembro, no Azerbaijão.

