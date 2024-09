Mulher é encontrada morta dentro de casa em Cachoeiro de Itapemirim

A mulher Graciele Oliveira da Fonseca, de 21 anos, morreu após ser baleada dentro da própria casa, na manhã do último domingo (8), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas contaram aos militares que o suspeito estava na casa da mãe, no segundo andar da residência, tomando café. Após descer para o primeiro andar, os vizinhos escutaram disparos de arma de fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encontrou a casa trancada e Graciele caída na porta do banheiro. Em seguida, constataram o óbito dela. O principal suspeito, que é o companheiro da vítima, está foragido.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina (SML) de Cachoeiro de Itapemiri, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

